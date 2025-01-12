Больше никаких доплат: авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями в самолетах

Эфирная новость 22 0

Российские авиакомпании обязали размещать детей вместе с родителями в самолетах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие еще нововведения введены Минтрансом?

Все российские авиакомпании должны в обязательном порядке с этого года предоставлять место в салоне ребенку рядом с родительским креслом, а продавать такие «детские» билеты должны со скидкой в 50%. И неважно, сколько в семье детей. Одно ограничение — по возрасту: от двух до 12.

Частая проблема: как избавиться от боли в пояснице и шее во время путешествий

В середине декабря на чрезмерную стоимость билетов в прямом эфире президенту РФ Владимиру Путину пожаловалась многодетная мать из Сургута. У Анны пятеро, и летний отпуск для сибирячки выходил неподъемным.

Глава государства тогда дал распоряжение разобраться. И вот, Минтранс разобрался. Меньше чем за месяц. И доложил на первом же в новом году совещании у президента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
5:29
В 40 лет умер проректор Щукинского театрального института Андрей Беликов
5:00
«Она не успела выбраться»: Дженнифер Гарнер потеряла подругу в пожаре в Калифорнии
4:46
Больше никаких доплат: авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями в самолетах
4:27
Крещенские купания: что нужно знать перед нырянием в прорубь
4:06
Коварный план: зачем Америке Канада, Гренландия и Панамский канал

Сейчас читают

Рыба-корюшка, Украина или «зеленая» повестка? Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе
«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год