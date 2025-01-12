Больше никаких доплат: авиакомпании обязали размещать детей рядом с родителями в самолетах

Какие еще нововведения введены Минтрансом?

Все российские авиакомпании должны в обязательном порядке с этого года предоставлять место в салоне ребенку рядом с родительским креслом, а продавать такие «детские» билеты должны со скидкой в 50%. И неважно, сколько в семье детей. Одно ограничение — по возрасту: от двух до 12.

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В середине декабря на чрезмерную стоимость билетов в прямом эфире президенту РФ Владимиру Путину пожаловалась многодетная мать из Сургута. У Анны пятеро, и летний отпуск для сибирячки выходил неподъемным.

Глава государства тогда дал распоряжение разобраться. И вот, Минтранс разобрался. Меньше чем за месяц. И доложил на первом же в новом году совещании у президента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте.