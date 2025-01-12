«Это мама»: в Краснодарском крае женщину обвинили в избиении трехлетнего сына

На теле ребенка обнаружили многочисленные синяки и ссадины.

В городе Тимашевске Краснодарского края многодетную мать обвинили в физическом насилии над трехлетним сыном. Подробностями случившегося в разговоре с 5-tv.ru поделилась тетя мальчика — Юлия Юдникова.

В начале января Юдникова приехала в гости к семье с тремя детьми. Юлия заметила на теле старшего ребенка, трехлетнего Влада, признаки физического насилия — многочисленные синяки и ссадины.

«Я его взяла на ручки, спросила, кто тебя побил, на что он мне сразу ответил: «Папа Артур». Я спросила, а по щечкам тебя кто бил, у него везде ссадины, он сказал: «Мама», — рассказала собеседница.

Тетя мальчика отвезла его в больницу, где медики зафиксировали побои. Туда же прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Юлия объяснила, что изначально забрала ребенка к себе, но не могла его оставить, так как его мать — Елена — не лишена родительских прав.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ближайшее время будет проведена проверка с целью выяснения обстоятельств инцидента и принятия соответствующих правовых мер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курске подросток пытался поджечь школу.