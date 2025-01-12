В сыновья годится: Волочкова перестала скрывать своего молодого возлюбленного

Пара наслаждается обществом друг друга на любимых островах знаменитости.

Балерина Анастасия Волочкова перестала скрывать своего таинственного возлюбленного. В соцсети любвеобильная знаменитость выложила романтичное видео, где она рассекает Индийский океан в объятиях молодого мужчины.

Возлюбленные купаются в поцелуях и просто наслаждаются жизнью на излюбленных Волочковой Мальдивах. По данным СМИ, на видео 26-летний танцор и певец Марчел, который является партнером Анастасии в ее шоу «Одержимость».

При этом артистка под роликом предусмотрительно решила скрыть комментарии, дабы не омрачить свой очередной роман на курорте.

Фото, видео: Instagram*/volochkova_art

Эпатажная звезда активно делится впечатлениями с подписчиками и выставляет яркие фото с летними пейзажами посреди зимы. Балерина не стесняется и часто позирует в купальниках. Например, на руках у возлюбленного.

«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте», — писала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова в «голом» купальнике раздвинула ноги перед мужчиной.

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