В сыновья годится: Волочкова перестала скрывать своего молодого возлюбленного
Анастасия Волочкова завела роман с 26-летним танцором
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пара наслаждается обществом друг друга на любимых островах знаменитости.
Балерина Анастасия Волочкова перестала скрывать своего таинственного возлюбленного. В соцсети любвеобильная знаменитость выложила романтичное видео, где она рассекает Индийский океан в объятиях молодого мужчины.
Возлюбленные купаются в поцелуях и просто наслаждаются жизнью на излюбленных Волочковой Мальдивах. По данным СМИ, на видео 26-летний танцор и певец Марчел, который является партнером Анастасии в ее шоу «Одержимость».
При этом артистка под роликом предусмотрительно решила скрыть комментарии, дабы не омрачить свой очередной роман на курорте.
Фото, видео: Instagram*/volochkova_art
Эпатажная звезда активно делится впечатлениями с подписчиками и выставляет яркие фото с летними пейзажами посреди зимы. Балерина не стесняется и часто позирует в купальниках. Например, на руках у возлюбленного.
«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове. Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте», — писала Волочкова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова в «голом» купальнике раздвинула ноги перед мужчиной.
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