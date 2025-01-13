В зачищенном от украинских националистов городе началась эвакуация населения.

Город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) полностью освобожден от украинских националистов. Российские военные начали эвакуацию мирного населения. Люди признаются, что верили в свое спасение и ждали этого момента очень долго. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над ними и называли «ждунами», запугивали выдуманными историями и смеялись. Как оказалось, напрасно.

По словам местных, вражеские войска устроили в Курахове абсолютный произвол. Еще в 2022-м, когда началась спецоперация, киевский режим силой забирал мужчин, именно жителей ДНР, хотя мобилизация еще не была объявлена. Оставшиеся находились под прицелом постоянно, расстрелять их могли по любому поводу. За то, что русские, например.

«С ВСУ я не общался, но стрелять они несколько раз в меня стреляли. Когда мы ходили по воду. За что? — Я не знаю. За то, что донецкий, за то, что русский. За то, что мы „ждуны“. С канистрами. С тачками несколько раз мы попадали под обстрел», — поделился кураховец Анатолий Анин.

Люди рассказывают журналистам, что у многих из них остались родственники и друзья на Украине. Они свой выбор сделали, отметила местная жительница Валентина Кривенко. Сама же она, несмотря на насмешки и издевательства, не оставляла надежду на освобождение города. Когда это произошло, и украинских военных прогнали, гражданские ликовали. Они мечтали о мирной жизни очень долго.

Киевский режим оказывается от переговоров с Москвой и урегулирования конфликта. При этом украинцы уже не видят смысла в его продолжении. Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с пленным боевиком ВСУ, уставший видеть смерти своих соотечественников.