Вину признал, но частично: начался суд над отравителем летчиков в Армавире

Украинские кураторы обещали ему 400 тысяч рублей за смерть 77 российских военных/

В Южном окружном военном суде сегодня началось рассмотрение громкого дела отравителя из Армавира. По заданию украинских спецслужб, он должен был ликвидировать почти 80 летчиков из авиационного училища.

«Известия» внимательно следили за этой историей. Мы рассказывали, что диверсант добавил смертельную дозу препарата в еду и напитки, которую затем доставил на встречу выпускников. И теперь в этой истории могут появиться новые фигуранты. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Борис Карягин.

По коридорам Южного окружного военного суда конвой ведет исполнителя задания украинских спецслужб. 21 октября 2023 года он должен был отравить 77 выпускников авиационного училища Армавира. Но провалил операцию и оказался на скамье подсудимых.

На фотографиях главная улика — трехъярусный торт с символикой училища. Летчики получили его в кафе на вечере встречи выпускников, якобы от однокурсника. Офицеров смутило изображение — эмблему ВУЗа уже давно не использовали. Еще один презент — больше сотни бутылок отравленного дорогого алкоголя. Как оказалось, все это в кафе доставил именно Семенов.

Экспертиза установила, что торт и алкоголь напичканы кордиамином. Его назначают при сердечно-сосудистых заболеваниях, но в больших дозах препарат вызывает остановку дыхания и кому. Семенов вколол в продукты 200 ампул этого лекарства. Спиртное покупал в одном из магазинов Армавира.

Где именно был сделан торт — не разглашается. Но вот на странице Семенова в соцсети мы заметили интересное совпадение. Девушка на снимке рядом с подозреваемым занимается как раз изготовлением десертов.

По фотографиям становится понятна и биография Семенова. Уроженец Мелитополя работал тренером. Несколько лет назад уехал на заработки в Россию. В Москве зарабатывал монтажом домофонов и камер. Увлекался стрельбой. Перед отъездом в Армавир, сказал семье, что его отправляют в командировку.

Именно тогда, по данным следствия, Семенов уже был завербован украинскими спецслужбами. За выполнение теракта должен был получить 400 тысяч рублей.

Летчиков от смерти спасла осторожность. Заподозрив неладное, они обратились в правоохранительные органы. А Семенова удалось быстро задержать в аэропорту Ставрополя.

Заседание по делу Егора Семенова в Южном окружном военном суде проходит без слушателей. Разбирательство было решено провести в закрытом режиме. В ходе следствия подсудимый признал вину лишь частично. Несмотря на это, по особо тяжким статьям о теракте и госизмене ему грозит внушительный срок.