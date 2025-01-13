«Под капельницей лежу»: актер Юрий Николаев подтвердил слухи о госпитализации

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 27 0

Актер Юрий Николаев подтвердил слухи о своей госпитализации с переломом

«Под капельницей лежу»: актер Юрий Николаев подтвердил слухи о госпитализации

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Жизни артиста ничего не угрожает.

Телеведущий и Народный артист Российской Федерации Юрий Николаев подтвердил, что находится в больнице с переломом бедра. Об этом он сообщил в разговоре с изданием RT.

По словам Юрия Александровича, он чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет. Я, честно говоря, не думал, что будет перелом. Я думал, ну ушиб», — признается Народный артист.

Напомним, что сегодня в полдень появилась информация о том, что 76-летний артист был доставлен в реанимацию после того, как споткнулся у себя дома и сломал бедренную кость. Кроме того, Николаев проходит лечение от рака легких, который развился у него вследствие длительного курения — Юрий Александрович, по собственному признанию, мог в среднем выкуривать до 50 сигарет в день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист Борис Щербаков возобновил работу после тяжелого перелома лицевой кости. Актер три недели находился на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы им. Иноземцева.

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