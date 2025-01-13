SHAMAN начал тур по РФ в год 80-летия Победы с исполнения легендарной «Катюши»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, объявил начало своего большого концертного тура по России с программой «Победа». Специально для зрителей 5-tv.ru певец записал видео, в котором исполнил фрагмент фронтовой песни «Катюша», стоя у памятника легендарной советской РСЗО в Пензе.

«Родные, этот особенный для всех нас год — год 80-летия Победы — я начинаю с концерта в Пензе и с этого монумента, который напоминает нам о том, что здесь, в тылу, тоже ковалась наша большая Победа. В годы войны сюда были перенесены заводы из прифронтовых районов, и здесь собирали пусковые установки для реактивных минометов с ласковым названием „Катюша“. Именно здесь, в городе Пенза», — отметил SHAMAN.

Пензу называют городом легендарных «Катюш», которые стали символом Великой Победы. Враги прозвали эти боевые машины «сталинским органом», потому что свист, который издавали реактивные снаряды во время полета, был похож на звучание гигантского духового музыкального инструмента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN впервые вывел на сцену десятилетнюю дочь Варвару.