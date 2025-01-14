Заседание суда по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!» было отложено

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 11 0

Заседание по искам Сергея Жукова к ООО «Издательство Джем» отложено

Заседание суда по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!» было отложено

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Солится продолжает разбираться с директором ООО «Издательство Джема» Андреем Черкасовым за хиты группы.

Заседание суда по трем искам солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова к ООО «Издательство Джем» было отложено. Об этом рассказала 5-tv.ru адвокат артиста Наталья Полианчик.

По ее словам, Жуков подал жалобу в Верховный суд для пересмотра дела. Поскольку в нижестоящих инстанциях были допущены «существенные нарушения». Кроме того, ни в одной инстанции не был представлен оригинал документа, который бы подтверждал передачу авторских прав Сергея Жукова и экс-участника коллектива Алексея Потехина.

Помимо этого, Полианчик опровергает информацию о том, что фильм «Руки Вверх!» запретили. Претензий не поступало. Однако были попытки заблокировать фильм.

Вместе с тем, в Мосгорсуде назначена экспертиза по авторским правам по одной из композиций. Представитель Жукова подчеркнула, что договор между сторонами прекратил действие 31 января 2023 года, но директор ООО «Издательство Джема» Андрей Черкасов все еще претендует на права.

К слову, в декабре Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. Певец попросил помочь защитить авторские права на песни его музыкальной группы. Поскольку владелец музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов блокирует фильм о группе на стриминговых платформах. Тем более, он пытается добиться десяти миллионов рублей от «Кинопоиска» за стриминг фильма о «Руки вверх!».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правоохранители провели обыски в офисах экс-продюсера «Руки вверх!» Андрея Черкасова.

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