Лавров обсудил с вице-спикером парламента Словакии конфликт на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщили в российском МИД по итогам встречи дипломатов в Москве.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Уточняется, что российская сторона разъяснила первопричины кризиса и указала на контрпродуктивную позицию Запада по накачиванию Киева оружием.

Также Лавров и Данко обсудили вопросы сотрудничества России и Словакии в сфере торговли и экономики, подчеркнув значимость диалога парламентариев.

Ранее глава МИД России в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что США в соперничестве даже со своими ближайшими союзниками переходят все грани разумного и готовы устранять конкурентов любыми способами.

По словам Лаврова, Вашингтон фактически дает разрешение на осуществление терактов на объектах энергетической инфраструктуры.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области. Начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза. Где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за „Северными потоками“ еще и „Турецкий поток“ вынести из строя», — заявил Лавров.

Так он прокомментировал попытку со стороны Украины атаковать ударными дронами компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае — один из ключевых объектов в системе «Турецкого потока», который отвечает за подачу газа по трубопроводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров назвал суверенным решение Армении начать процесс вступления в ЕС.