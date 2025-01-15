Пожар произошел в московском ЖК «Савеловский Сити»
На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Москве в жилом комплексе (ЖК) «Савеловский Сити» произошел пожар. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
По предварительным данным, пострадал как минимум один человек. Он госпитализирован.
На месте ЧП работают экстренные службы.
Несколькими днями ранее мощный пожар произошел в военном госпитале в Туле. Пламя разгорелось на верхнем этаже и в считанные минуты охватило деревянные перекрытия, перекинувшись на крышу. В результате кровля была полностью разрушена.
Пациентов и персонал, а их всего 57 человек, удалось быстро эвакуировать. Никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стала неисправная проводка.
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