В пункте выдачи Wildberries в Иркутской области произошел хлопок

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Устроившего переполох мужчину ищут правоохранители.

В Иркутской области на пункте выдачи Wildberries произошел хлопок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В пункте выдачи Wildberries в городе Черемхово произошел пожар. Причиной возгорания стал неизвестный мужчина, который поджег на территории пункта неопознанный предмет. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара Wildberries в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошли хлопок и пожар на площади четыре квадратных метра», — сообщил губернатор.

текстВ пункте выдачи Wildberries в Иркутской области произошел хлопок.Telegram/Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/kobzevii

Губернатор также добавил, что в результате инцидента были повреждены перегородки и выбиты стекла. Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома, на первом этаже которого находится пункт выдачи, в безопасности.

На место происшествия прибыл мэр города Черемхово. Работают оперативные службы. Правоохранители уже ищу злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в Карелии пострадали четыре человека.

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