Кандидат на пост главы Минобороны США обещал бросить пить ради должности

Демократы задали Питу Хегсету много вопросов о скандальном прошлом.

Кандидат на пост главы Минобороны США пообещал завязать с алкоголем, если его назначат на должность. Пит Хегсет, по свидетельству коллег и прессы, не раз напивался на рабочем месте. А с некоторых мероприятий его приходилось буквально выносить. Однако теперь он клянется, что на работу в Министерство обороны будет приходить трезвым. Скандальную тему в прямом эфире подняла сенатор — представитель демократов Мэйзи Хироно.

«Недавно вы обещали некоторым моим коллегам-республиканцам, что бросите пить, если вашу кандидатуру утвердят, верно?» — спросила политик.

«Совершенно верно», — ответил Хегсет.

«Уйдете ли вы в отставку, если станете употреблять алкоголь?» — продолжила допрос Хироно.

«Я взял такое обязательство, ради людей, которым я служу», — сказал Хегсет.

Однако сенатор заявила, что конкретного ответа она так и не услышала. И в целом, идея Трампа назначить Хегсета министром обороны вызвала протест среди демократов на слушаниях в Конгрессе.

Республиканцы же обвинили их в лицемерии и заступились за коллегу. Хегсет является ветераном боевых действий, а последние годы работает на телеканале Fox News.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп и его команда бросают вызов старой бюрократии.