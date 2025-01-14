Писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 10 0

Одной из жертв является няня сына знаменитости.

Писателя Геймана обвинили в сексуальном насилии 8 женщин

Фото: © РИА Новости/Александр Саверкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Восемь женщин обвиняют английского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Vulture.

Одной из жертв является няня сына писателя Скарлетт Павлович. Женщина заявила, что Гейман часто насиловал ее, пока она жила и работала в его доме, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына. По ее словам, он просил называть его хозяином, а сам называл ее рабыней.

Впервые автора романов «Звездная пыль» и «Американские боги» обвинили в сексуальном насилии две женщины в июле 2024 года. После этого с аналогичными заявлениями выступили еще несколько потерпевших.

«Я (автор статьи — Прим. ред.) разговаривала с четырьмя из этих женщин и еще с четырьмя другими, чьи истории были частично похожи», — говорится в материале журнала.

По результатам расследования журналистки, две из восьми женщин работали на писателя, а остальные были его фанатками.

Известно, что Нил Гейман состоит в открытом браке с певицей Амандой Палмер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужа Бейонсе подозревают в изнасиловании на белой вечеринке.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

17:22
«Команда профессионалов»: Ковальчук рассказал о работе Счетной палаты и ее кадрах
17:10
Лавров назвал суверенным решение Армении начать процесс вступления в ЕС
16:58
Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
16:55
Писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами
16:37
«Каждый найдет то, что ищет»: круглосуточные храмы предлагают открыть в России
16:30
ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год