Писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами

Восемь женщин обвиняют английского писателя Нила Геймана в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Vulture.

Одной из жертв является няня сына писателя Скарлетт Павлович. Женщина заявила, что Гейман часто насиловал ее, пока она жила и работала в его доме, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына. По ее словам, он просил называть его хозяином, а сам называл ее рабыней.

Впервые автора романов «Звездная пыль» и «Американские боги» обвинили в сексуальном насилии две женщины в июле 2024 года. После этого с аналогичными заявлениями выступили еще несколько потерпевших.

«Я (автор статьи — Прим. ред.) разговаривала с четырьмя из этих женщин и еще с четырьмя другими, чьи истории были частично похожи», — говорится в материале журнала.

По результатам расследования журналистки, две из восьми женщин работали на писателя, а остальные были его фанатками.

Известно, что Нил Гейман состоит в открытом браке с певицей Амандой Палмер.

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