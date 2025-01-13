Самолет врезался в плотину в Австралии и рухнул в кишащую крокодилами реку
9NEWS: самолет упал врезался в плотину в Австралии и рухнул в реку с крокодилами
Фото: 5-tv.ru
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На борту воздушного судна находились два человека.
Легкомоторный самолет в Австралии врезался в плотину и рухнул в кишащую крокодилами реку. Об этом передает издание 9NEWS.
Все произошло в 10:20 (03:20 по московскому времени). Воздушное судно влетело в плотину Фогг в Северной Каролине. Там находится заповедная территория, где обитали гребнистые крокодилы.
На борту самолета находились два человека — 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка. Мужчина после крушения погиб на месте, а женщине удалось избежать травм. Ее эвакуировали с места на вертолете и доставили в Королевскую больницу Дарвина для обследования.
Причины крушения неизвестны. Правоохранители организовали расследование по данному инциденту.
Прежде сообщалось, что самолет разбился на пляже в Бразилии при посадке в аэропорту Убатуба в Сан-Паулу. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочное полосы, пробило ограждения, после чего взорвалось. На борту находились пять человек. В результате происшествия погиб пилот, четырем пассажирам удалось спастись. Ранения получили также люди, находившиеся на пляже.
Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура проводит проверку в связи с задержкой 90 рейсов в аэропорту Пулково. Сильный снегопад накануне парализовал работу воздушной гавани Санкт-Петербурга.
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