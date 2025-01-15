«Тема исторической правды»: Путин провел совещание оргкомитета «Победа»

Историческая правда о том, как советский народ ковал Победу в Великой Отечественной войне, должна лежать в основе всех праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. Об этом сегодня сказал Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета.

Уже сейчас понятно, что отмечать этот важный для всей страны день будут с размахом. И особое внимание уделят, конечно, главным героям — ветеранам, которые освобождали народ от гнета фашистов. О том, что уже известно о программе 80-й годовщины, рассказывает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

2025 год для России особенный. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Президент лично руководит совещанием оргкомитета.

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество. Каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение родной страны. Базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы, должна стать тема исторической правды», — указал Владимир Путин.

Конечно, в центре внимания ветераны, говорит Владимир Путин. Новая мера поддержки: выплаты фронтовикам, узникам концлагерей, гетто, вдовам погибших и ветеранов. От чиновников президент требует не формального, а конкретного участия в их судьбе.

«Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение. Также считаю необходимым поддержать инициативу Минобороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета», — сказал Путин.

Министр обороны предлагает ввести в школах курс изучения подвигов героев Великой Отечественной и добавляет: в России осталось 7 тысяч ветеранов. Их нужно окружить заботой. Разумеется, они займут почетные места на трибунах на парадах Победы. Главный, конечно, в Москве.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские поздравления 19 дружественных государств. 10 из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Важная тема — присвоение звания «Город трудовой доблести». 63 населенных пункта уже имеют этот статус. Но есть и другие, где тоже день и ночь работали заводы, поставляли на фронт все необходимое, а потом обеспечили прорыв СССР.

«Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили лидерство, настоящие прорывы страны по целому ряду направлений и приоритетов, включая космос, атомный проект, освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока. И многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны», — отметил президент России.

Предложение — пополнить список «Городов трудовой доблести». Кандидатов — семь.

«Единая Россия» предлагает рассмотреть возможность присвоения звания Город трудовой доблести семи городам. Это Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард. Среди представленных городов есть региональные центры и небольшие города, но всех их объединяет большой вклад жителей в Победу», — сказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Прошло 80 лет, но связь времен осязаема. Бойцы в зоне СВО борются за то же самое, за что сражались их деды и прадеды. Поэтому повышенное внимание — не только ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мы помогаем действующим военнослужащим и ветеранам в режиме одного окна. Для этого Министерство обороны России создало военно-медицинский, военно-социальный центр, представительства которого работают во всех регионах, региональных филиалах „Защитники Отечества“. Это дает нам возможность оказывать помощь защитникам и их семьям вне зависимости от их статуса», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Бережное отношение к героям, к урокам истории — это то, что было всегда важным для нас. 80-летие Победы — праздник, но нужно не забывать о ситуации в мире.

«Понятно, это праздничные мероприятия, тем не менее они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение, для укрепления наших внутриполитических позиций, имея в виду внутриполитических, именно воспитания прежде всего молодых поколений в духе патриотизма и в укреплении единства общества имеют колоссальное значение. Каждый из нас это прекрасно понимает, поэтому прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанных с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, неформально, самым серьезным образом», — указал президент.

Потому что это — вопрос исторической справедливости, которую Москва будет отстаивать во что бы то ни стало.