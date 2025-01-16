Санкции не помеха: российский «Криогаз Высоцк» продолжает отгружать газ в Европу

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

EADaily: попавший под санкции США завод «Криогаз Высоцк» отгружает СПГ в Европу

Санкции не помеха: российский «Криогаз Высоцк» продолжает отгружать газ в Европу

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Изначально завод осуществлял поставки в Прибалтику и Скандинавию, но с 2022 году стал отправлять СПГ в основном в бельгийский город Зебрюгге. Оттуда газ отдают европейским клиентам или в Азию.

Российский среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» продолжает отгружать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу после введения санкций со стороны США. Об этом пишет EADaily.

Изначально завод осуществлял поставки в Прибалтику и Скандинавию, но с 2022 году стал отправлять СПГ в основном в бельгийский город Зебрюгге. Оттуда газ отдают европейским клиентам или в Азию.

Ранее власти США в очередной раз увеличили пакет санкций против России. Теперь под ограничения попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 100 танкеров РФ.

В данный список также внесли СПГ-заводы «Газпрома» и «Новатэка» на Балтике. Ограничения производства, продаж и экспорта против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела и Великобритания.

В среду, 15 января, глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал санкции США признанием заслуг госкорпорации. Он также обратил внимание на то, что американцы ввели санкции в отношении почти всего руководства госкорпорации. В США как будто изучили их ценности. По словам Лихачева, в «Росатоме» придерживаются убеждения, что сотрудники корпорации — единая команда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ослабили часть антироссийских санкций. Америка сама же страдает от введенных рестрикций.

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