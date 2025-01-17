Белоруссия усиливает меры безопасности перед выборами: откуда исходят угрозы

В Москве прекрасно знают, что такое сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и доверии. Неслучайно в Кремле заявили, что окажут любую поддержку Белоруссии, после того как в Минске рассказали о готовящихся провокациях накануне выборов президента. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

За десять дней до выборов белорусские силовики фиксируют небывалую активность западных спецслужб. Но если в прошлый раз они делали ставку на уличные беспорядки, то теперь все может быть намного жестче. Оппозиция теперь вооружена, прошла подготовку в Европе и получает боевой опыт, воюя на стороне ВСУ, заявил глава белорусского Совбеза Александр Вольфович.

«Ведется активная подготовка боевиков для так называемой „белорусской освободительной армии“. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр „Посполитое рушение“, готовится „боевое крыло“. На территории Украины осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов», — отметил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Сейчас белорусские силовики активно усиливают границу. С юга ее пробуют на прочность диверсанты ВСУ и белорусские радикалы из полка Кастуся Калиновского, на западе — наполненная оружием и боевиками со всей планеты Польша, превратившаяся в один сплошной логистический центр НАТО, на севере — страны Прибалтики, где, помимо натовских баз, ждет своего часа так называемое «правительство в изгнании». Позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко простая и четкая. Угрозу видим, реагировать будем жестко.

«Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границ, особенно со стороны Польши и Литвы, в соседних государствах. Мы это оцениваем как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. Уже в 15 км, это рукой подать до границы, размещаются войска, и не только поляков, литовцев у границы, но туда стягиваются и вооруженные силы НАТО», — заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Это заявление белорусский лидер сделал перед Новым годом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе подписания межгосударственного договора о гарантиях безопасности. В рамках новой концепции на территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие — «Искандеры» и «Орешник». Это серьезно усиливает позиции Минска, но в то же время влечет новые риски.

«У Запада, можно сказать, вековая мечта — оторвать Белоруссию от России, как им это удалось сделать с Украиной. Потому что, если, грубо говоря, им удастся свергнуть Лукашенко, можно не сомневаться, что американские ракеты будут стоять возле Смоленска», — считает военный эксперт Игорь Никулин.

В Кремле сегодня прокомментировали информацию о планах Запада силовым путем сорвать белорусские выборы.

«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника — Белоруссии. И в рамках Союзного государства, и в рамках других решений», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Другими словами, в случае попытки захвата любой части Белоруссии коллаборационистами, пусть даже и с белорусскими паспортами, и Москва, и Минск будут расценивать это как внешнее вторжение. К его отражению армии Союзного государства готовы. Совместные российско-белорусские учения «Запад» проходят каждый год, и на них отрабатывается в том числе и такой сценарий.