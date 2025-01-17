Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Эмина
У мальчика врожденное заболевание легких.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне мы рассказывали историю четырехлетнего Эмина.
Мальчик страдает от врожденного заболевания легких. Для очистки его дыхательных путей требуется специальный аппарат стоимостью 1,5 миллиона рублей. Таких средств у семьи нет.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше!
За сутки вы перечислили 3 миллиона 50 тысяч 265 рублей. Большое вам спасибо!
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