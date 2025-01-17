Более 400 человек пострадали на соревнованиях по укрощению быков в Индии

Ежегодная индийская коррида (или «джалликатту»), проходящая в ряде городов страны, закончилась гибелью семи человек. Свыше 400 зрителей и участников народной забавы пострадали. Об этом сообщает Times of India.

Сообщается, что один из погибших скончался в больнице — бык пронзил его рогом. Несколько человек были просто затоптаны взбесившимися животными. Одна из жертв, отмечает издание, утонула, пытаясь поймать быка, непонятно как оказавшегося в резервуаре с водой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Индии в ходе военного парада продемонстрировали высокие технологии. Зрители были поражены уникальным зрелищем — ротой роботизированных собак. Эти высокотехнологичные машины известны в индийской армии как «мулы».

В настоящее время в индийских вооруженных силах служит около ста таких робопсов, и их использование становится все более распространенным. Эти машины разработаны для функционирования в условиях экстремальных температур и сложного рельефа, что делает их незаменимыми помощниками в различных операциях. Новейшие устройства способны выполнять разведывательные задачи, а также участвовать в саперных операциях, что подчеркивает растущую роль технологий в современном военном деле.