Встреча в зеленой комнате: Россия и Иран подписали договор о сотрудничестве

Москва и Тегеран намерены развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики и торговли. Детали сегодня обсудили президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан.

Почему местом для переговоров была выбрана именно зеленая гостиная Кремля? И что еще вошло в программу визита делегации из исламской республики? Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Иранские журналисты выбирают ракурс повыше, а члены российской делегации готовятся конспектировать основные тезисы. Переговоры президентов России и Ирана — по-настоящему большое событие.

Это третья встреча Путина и Пезешкиана за последнее время. Место, где проходят переговоры в узком составе, называется «зеленая гостиная». Зеленый в исламе имеет особое значение. Этот цвет есть и на иранском флаге.

Делегация гостей решила зайти в зал не заранее, а следом за лидером страны, отчего столкнулась с почетным караулом, но места заняли вовремя.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия», — отметил Владимир Путин.

«Как вы верно отметили, мы сотрудничаем не только на межгосударственном уровне, но и на международной арене, это нас очень радует. Уверен, подписание нашего большого договора, который охватывает разные сферы сотрудничества, заложило прочную основу для движения вперед», — указал Пезешкиан.

Президента Ирана встретили ковровой дорожкой на мокрой от январского дождя взлетной полосе. В аэропорт приехал министр энергетики — именно в этой сфере у стран много проектов.

Потом гости отправились к Могиле Неизвестного Солдата. Тут почетный караул тоже вмешался, «скорректировал» протокол.

Визит исторический. Подписанный здесь договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет основным документом, на котором будут строиться отношения между странами. В нем прописаны аспекты обороны и безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества. Между странами уже сейчас идет активная работа.

«Набранный темп я считаю вполне приемлемым. За прошлый год — не полный год даже, первые 10 месяцев — 15,5% рост нашего товарооборота — это хороший показатель. У нас в области энергетики есть и другие возможные проекты. В сфере логистики хорошие перспективы. Мне приятно также отметить, уважаемый господин президент, и наше взаимодействие в области гуманитарных связей», — отметил Владимир Путин.

Российские специалисты заканчивают второй блок АЭС «Бушер» — первый работает, третий будет построен. Россия и Иран развивают транспортный коридор «Север — Юг», а еще строят железные дороги, взаимно инвестируют в проекты друг друга и в производства. Санкции Запада — способ этой работе помешать. Есть и другие трудности. Глава Ирана пообещал устранять их максимально быстро.

«Я приложил максимум усилий для того, чтобы устранить все проблемы с нашей стороны до сегодняшнего дня. Мы считаем, что наши двусторонние отношения с Российской Федерацией носят стратегический, важный и всеобъемлющий характер», — сказал Пезешкиан.

Кроме двустороннего сотрудничества на переговорах, подняли и важные международные темы: ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу, вопросы глобальной безопасности.