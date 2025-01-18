Умер обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

До своего дня рождения он не дожил всего месяц.

Умер обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу

Фото: manutd.com

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Умер бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии по футболу Денис Лоу. Трагическая новость опубликована на официальном сайте футбольного клуба.

Лоу было 84 года. До своего юбилея он не дожил всего месяц.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», в 2021 году у Лоу диагностировали болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию.

Денис Лоу играл за «Манчестер Юнайтед» с 1962 по 1973 год. За это время команда выиграла два чемпионата Англии, два Суперкубка, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов.

В 1964 году Лоу был удостоен «Золотого мяча». Шотландец занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед» с 237 голами, уступая лишь Уэйну Руни (253 гола) и Бобби Чарльтону (249 голов).

Кроме «Манчестер Юнайтед», Денис Лоу также выступал за «Манчестер Сити», «Хаддерсфилд Таун» и итальянский «Торино».

За сборную Шотландии он провел 55 матчей, забив 30 голов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что призер двух Олимпиад Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет.

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