«Работали в русле мировых трендов»: академик РАН Дедов об истории создания НМИЦ эндокринологии

В этом году медицинскому центру исполняется 100 лет.

В этом году ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» исполняется 100 лет. Об этом рассказал глава НМИЦ, академик РАН Иван Дедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава медицинского учреждения вспомнил об истории создания центра и рассказал о тех людях, которые внесли свой вклад в его развитие.

«Надо вспомнить тех, кто основал... 18 февраля 1925 года нарком здравоохранения РСФСР Николай Александрович Семашко подписывает приказ об организации Государственного института экспериментальной эндокринологии. Это один из первых таких институтов был создан. Назначают первым директором Василия Дмитриевича Шервинского — это мощный патолог, известный не только в России. Он заведовал первой терапевтической кафедрой, первым мединститутом. С него и списал Михаил Булгаков Филиппа Филипповича Преображенского из «Собачьего сердца», — рассказал Дедов.

Дедов подчеркнул, что институт возглавляли выдающиеся люди науки и здравоохранения. Они работали «в русле мировых трендов» — занимались физиологией, морфологией, регенеративной медициной и пересадкой органов. Академик напомнил, что у истоков создания института учреждения стоял выдающийся кардиолог Евгений Чазов.

В настоящий момент центр обслуживает 150 тысяч пациентов стационарно и 25 тысяч амбулаторно. А благодаря поддержке главы государства учреждение стало академией высшего уровня, заключил Дедов.

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