«Девушка из хрущевки стала богатой»: Брухунову критикуют после слов о модных вещах

Жесткую критику дивы не поддержали многие люди.

Недавнее заявление жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой потрясло общественность. В опубликованном видеоролике женщина эмоционально рассказывает, как в кофейне встретила девушек в одежде поддельных брендов.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью Hermes. То есть у них как бы Birkin. У одной вообще с ошибкой написано название бренда», — говорит Татьяна.

То, как супруга комика откровенно смеется над прохожими, вызвало волну недопонимания в интернете. Брухунова также на эмоциях обратилась к тем, кто не желает тратить деньги на уникальные и дорогие наряды. Она говорит, что понимает тех, кто не может себе позволить приобрести коллекционные вещи, однако, сокрушается от ношения откровенных подделок под трендовую одежду.

«И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!», — заключает блогер.

Критика дивы не пришлась по душе многим людям, посмотревшим ролик. Зрители возмутились, напомнив, что сама Татьяна не так давно начала надевать люксовые образы.

«Тульская девушка из хрущевки, волею случая ставшая богатой»;

«А может стоит посмотреть на себя?» — отвечают ей в комментариях в соцсети.

Колкостей от пользователей Татьяна не выдержала и на следующий день объявила, что заблокировала всех обиженных.

«Вчерашняя моя история про сумки, конечно, вскрыла невероятное количество невменяемых людей», — парирует она.

Однако, люди подозревают, что количество хейта Брухуновой после удаления нежелательных ответов только увеличится. Комментарии она не закрыла, как и профиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом.