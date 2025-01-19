«Прорывной документ»: почему новый договор России с Ираном имеет особое значение

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Путин назвал новый договор России с Ираном прорывным

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Его подписание стало результатом официального визита иранского лидера Масуда Пезешкиана в Москву.

В пятницу Россия заключила с Ираном, страной, входящей, как и Китай, в БРИКС, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

И Россия, и Иран подвергаются беспрецедентным санкциям со стороны западных государств. Соглашение будет способствовать взаимодействию в условиях рестрикций и поддержке друг друга на международных форумах, а статус стратегического партнерства гарантирует незаключение с Западом сепаратных сделок, ущемляющих интересы одной из сторон. Конечная цель договора — строительство нового, более справедливого миропорядка.

«Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях. И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона», — заявил президент России Владимир Путин.

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