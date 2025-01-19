На Западе не нашли «русского следа» в повреждении кабелей в Балтийском море

Спецслужбы США и ЕС провели расследование и выяснили, что все инциденты с порчей инфраструктуры на Балтике были случайными.

За повреждением подводных кабелей в Балтийском море стоят несчастные случаи, а не российский саботаж. Об этом пишет Washington Post (WP), ссылаясь на представителей европейских и американских служб безопасности.

Уточняется, что проведенные расследования не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей на морском дне и обрыве кабелей, делали это намеренно или по указанию Москвы.

Также отмечается, что все собранные улики и доказательства, включая перехваченные сообщения и секретные разведданные, указывают на несчастные случаи, ставшие результатом неопытности экипажей и плохого обслуживания судов.

На заявления западных стран о том, что в повреждении кабелей на дне Балтийского моря якобы есть российский след, на днях ответили в МИД России.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, цель подобных обвинений заключается в том, чтобы ограничить морской экспорт нефти из России и судоходство в акватории. НАТО в свою очередь хочет использовать ситуацию для того, чтобы нарастить военное присутствие в Балтийском море.

При этом, подчеркнула дипломат, нет ни единого доказательства участия России в приписываемых ей диверсиях.

Между Эстонией и Финляндией 25 декабря произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. При этом эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что причина случившегося неизвестна.

Позднее полиция Финляндии остановила танкер Eagle S под флагом островов Кукапо по подозрению в обрыве кабеля в Балтике. Восьми членам экипажа на время расследования инцидента запретили выезд из страны.

До этого, 18 ноября, сообщалось об обрыве подводного интернет-кабеля, который соединял Финляндию и Германию. На следующий день, 19 ноября, Европа заявила о повреждении второго кабеля, который также был протянут в Балтийском море и соединял Литву и Швецию.

В СМИ отметили, что инцидент напоминает взрывы российского газопровода «Северный поток», который, к слову, располагался рядом с поврежденными кабелями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Запад винит Россию в порче инфраструктуры на Балтийском море.