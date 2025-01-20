Рискованный платеж: россиян предупредили об опасности денежных переводов по номеру телефона

Россиян предупредили об опасности денежных переводов по номеру телефона. Речь об отправке средств незнакомым и малознакомым людям. Например, при оплате покупок на рынке. В управлении безопасности Подмосковья пояснили, что такие операции могут принести много проблем. Неизвестно, куда ваши деньги пойдут дальше. Поэтому даже один переведенный рубль может повлечь серьезное наказание, в том числе сделать из отправителя спонсора терроризма.

Чтобы не попасть под статью, лучше пользоваться наличными или оплачивать покупки картой. При этом оптимальный вариант — сохранить кассовый чек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами разрабатывают платформу, которая будет выявлять подозрительные денежные операции. По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, это позволит выявлять клиентов-дропперов, которые выступают посредниками в теневом бизнесе. Отдельные банки уже начали работу над контролем онлайн-транзакций.