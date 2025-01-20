В аэропортах Нижнекамска и Ижевска введены временные ограничения на работу

В Международных аэропортах Нижнекамска и Ижевска приостановлены приемы и вылеты самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск», — проинформировал Кореняко.

Все ограничения являются временными. Они введены для обеспечения безопасности передвижения на самолетах. Службы аэропортов и экипажи воздушных судов принимают для этого все необходимые меры. Безопасность, по словам представителя ведомства, является главным приоритетом.

Ранее в Татарстане была объявлена опасность атаки БПЛА. Местным жителям посоветовали не приближаться к окнам и оставаться дома. В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая были введены временные ограничения на вылет и посадку самолетов. С пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний. Им обеспечивают все необходимое в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).