«Они набили шишки»: почему звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассталась с бойфрендом

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Актриса Эмилия Кларк и диджей Себастьян Фокс расстались

«Они набили шишки»: почему звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассталась с бойфрендом

Фото: www.globallookpress.com/© David Lefranc

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Роман знаменитости продлился четыре месяца.

Актриса из сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк и диджей Себастьян «Басси» Фокс расстались. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Эмилия и Себ больше не вместе. Они весело провели время, но между ними что-то было не так. Они хорошо постарались, но в конце концов поняли, что, возможно, просто не подходят друг другу. Они набили шишки», — говорится в публикации.

Их роман продлился всего четыре месяца. Впервые Кларк и Фокса увидели вместе на вечеринке в ноябре 2024 года. По мнению источников, их отношения испортились после того, как они раскрыли свои отношения.

Как отмечается, между звездами нет никаких обид. Эмилия при этом верит, что сможет остаться в дружеских отношениях с Себастьяном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмилия Кларк поделилась своим главным страхом. Оказывается, во время съемок сериала «Игра престолов» у актрисы начались проблемы со здоровьем, из-за которых она могла даже потерять работу.

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