«Лучше умереть в прямом эфире»: Эмилия Кларк поделилась своим главным страхом

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

Эмилия Кларк боялась увольнения из сериала «Игра престолов» из-за болезни

«Лучше умереть в прямом эфире»: Эмилия Кларк поделилась своим главным страхом

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оказывается, во время съемок у актрисы начались проблемы со здоровьем, из-за которых она могла даже потерять работу.

Актриса Эмилия Кларк боялась увольнения из сериала «Игра престолов» из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала изданию Big Issue.

За время съемок проекта у актрисы дважды произошло кровоизлияние в мозг на фоне стресса. По словам звезды, страшнее всего для нее было не плохое самочувствие или его последствия, а то, что ее сочтут несостоятельной для работы и уволят.

«Первый страх, который у всех нас был: „О Боже, меня уволят?“ Меня уволят, потому что они думают, что я не способен выполнить работу», — поделилась переживаниями Кларк.

Впервые актриса попала в больницу в перерыве между съемками, а вот второй случай произошел прямо во время работы. Немногие знали о ее состоянии, но старались поддержать коллегу.

Эмилия Кларк также поделилась тем, что первое время после произошедшего ей было очень тяжело психологически. Эмилия переживала, что больше никогда не сможет работать и даже просила медицинский персонал дать ей умереть, так как она не видит своего существования без кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что ее детей родила суррогатная мать.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
«Лучше умереть в прямом эфире»: Эмилия Кларк поделилась своим главным страхом
7:18
«Нужно пройти осмотр»: как подготовить своего питомца к долгому перелету
7:10
Били целенаправленно по жилым застройкам: кадры с места удара ВСУ в Шебекино
7:01
День России 2024: история и традиции праздника
7:00
Мини-отпуск: ТОП лучших мест для путешествия в уикенд
6:39
«Ни в сад, ни за границу»: петербуржцы не могут поставить штамп о гражданстве в документах детей

Сейчас читают

«Ко мне обратился Петр Чернышев», — профессор Чумаков раскрыл тайный разговор с мужем Заворотнюк
«Пыжик» для «вора в законе №1» в России: кто такой Олег Шишкан?
Сплошная лафа: как россиянам продлить выходные
День России 2024: история и традиции праздника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака