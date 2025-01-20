Джеймс Дэвид Вэнс принес присягу и стал вице-президентом США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

В США прошла инаугурация 50-го вице-президента страны.

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Церемония инаугурации 50-го вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса прошла в Конгрессе. Политик принес присягу на верность конституции и стране.

В тексте клятвы говорится, что вице-президент обязуется поддерживать и защищать Конституцию США «от всех врагов внешних или внутренних» и добросовестно исполнять свои обязанности. Для церемонии Вэнс выбрал семейную Библию, которая досталась ему от бабушки.

Принимавший присягу член Верховного суда Бретт Кавано поздравил нового вице-президента.

На церемонии присутствуют президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. От Китая приехал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, от Индии - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Японию представил глава МИД Такэси Ивая.

Представители России на церемонии не присутствуют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп принял присягу и официально стал 47-м президентом США.

 

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