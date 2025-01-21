«Мощь США»: Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в инаугурационной речи

Основной темой выступления избранного президента стали внутренние проблемы Америки.

В инаугурационной речи Дональда Трампа, вступившего в должность президента США, не были упомянуты Россия и Украина. Трансляцию выступления проводило Reuters.

Речь избранного президента была посвящена проблемам внутри страны и защите рубежей США. Трамп заявил, что Соединенные штаты вернут себе Панамский канал, а Мексиканский залив получит название «Залив Америки». Вместе с тем Трамп отметил, что «мощь США» остановит все войны и принесет в мир новый дух единства.

Избранный президент также обещал прекратить государственную цензуру, отправить астронавтов устанавливать флаг Америки на Марсе и восстановить всех военнослужащих, которые были уволены из армии США за отказ от обязательной прививки от COVID. Кроме того, Трамп заявил, что с сегодняшнего дня в США существует только два гендера — женский и мужской. Трансгендерам закрыта дорога в женский спорт.

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