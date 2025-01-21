Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Он сменил на посту Энтони Блинкена.
Фото: Reuters/Nathan Howard
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Марко Рубио официально вступил в должность нового госсекретаря Соединенных Шатов Америки. Соответствующими подробностями поделилось информационное агентство The Associated Press.
Минувшей ночью в Штатах состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Планировалось, что в случае победы Трампа на выборах именно Рубио займет пост госсекретаря, сменив Блинкена, выполнявшего обязательства при Джо Байдене.
По информации американских СМИ, процедура вступления Рубио в должность прошла штатно, с соблюдением всех формальностей. В понедельник, 20 января, сенат официально утвердил республиканца на должность: большая часть из сотни уполномоченных представителей сенатского корпуса выдвинули свои голоса за кандидатуру Рубио.
Как утверждает AP, Рубио стал первым американцем латиноамериканского происхождения, получившим пост главного дипломата страны. В мировой политике госсекретарь известен широкой критикой политического курса Китая и прослыл сторонником действий израильской стороны. В прошлом 53-летний сенатор активно выступал за жесткую внешнюю политику в отношениях с Ираном, Кубой и КНР.
Теперь, после официального принятия полномочий, Рубио озвучил приоритетный, по его мнению, вопрос для американской экономики. Активный сторонник Трампа настаивает на «гиперактивном развитии экономики с целью окончательного дистанцирования от политических методов властей Поднебесной».
По мнению Рубио, Штаты обязаны увеличить мощности страны, чтобы избежать большей зависимости от Китая.
Уже в ближайшие часы провозглашенный госсекретарем США Рубио проведет первые переговоры на новой должности с министрами иностранных дел Индии, Австралии и Японии. Все три страны вместе с США входят в QUAD — объединение, созданное для диалога о проблемах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.
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