Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

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Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Он сменил на посту Энтони Блинкена.

Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Тема:
Инаугурация Дональда Трампа

Марко Рубио официально вступил в должность нового госсекретаря Соединенных Шатов Америки. Соответствующими подробностями поделилось информационное агентство The Associated Press.

Минувшей ночью в Штатах состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Планировалось, что в случае победы Трампа на выборах именно Рубио займет пост госсекретаря, сменив Блинкена, выполнявшего обязательства при Джо Байдене.

По информации американских СМИ, процедура вступления Рубио в должность прошла штатно, с соблюдением всех формальностей. В понедельник, 20 января, сенат официально утвердил республиканца на должность: большая часть из сотни уполномоченных представителей сенатского корпуса выдвинули свои голоса за кандидатуру Рубио.

Как утверждает AP, Рубио стал первым американцем латиноамериканского происхождения, получившим пост главного дипломата страны. В мировой политике госсекретарь известен широкой критикой политического курса Китая и прослыл сторонником действий израильской стороны. В прошлом 53-летний сенатор активно выступал за жесткую внешнюю политику в отношениях с Ираном, Кубой и КНР.

Теперь, после официального принятия полномочий, Рубио озвучил приоритетный, по его мнению, вопрос для американской экономики. Активный сторонник Трампа настаивает на «гиперактивном развитии экономики с целью окончательного дистанцирования от политических методов властей Поднебесной».

По мнению Рубио, Штаты обязаны увеличить мощности страны, чтобы избежать большей зависимости от Китая.

Уже в ближайшие часы провозглашенный госсекретарем США Рубио проведет первые переговоры на новой должности с министрами иностранных дел Индии, Австралии и Японии. Все три страны вместе с США входят в QUAD — объединение, созданное для диалога о проблемах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

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