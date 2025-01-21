«Нас будут уважать во всем мире»: как прошла инаугурация президента США

Кстати, ближневосточный конфликт — один из десятков пунктов программы нового президента США Дональда Трампа. Сегодня у него состоялась инаугурация, которая сильно отличается от всех подобных процедур, проходивших ранее. Ну во-первых, потому, что на нее была собрана рекордная сумма — почти 250 миллионов долларов. Во-вторых, все проходило в закрытом помещении, организаторы говорят о плохой погоде, но все прекрасно понимают, что дело в безопасности.

И главное: Трамп уже в свой первый день в Овальном кабинете обещает подписать более сотни распоряжений и приказов.

Хотя все эти новости, конечно, затмила всего лишь одна сцена с инаугурации. Камера поймала Марка Цукерберга в тот момент, когда он заглядывал в декольте подруге Джефа Безоса. Теперь все обсуждают что Цукерберга ждет дома и откуда у него привычка — заглядывать в чужую переписку.

Еще несколько интересных деталей — у обозревателя «Известий» Антона Золотницкого из Вашингтона.

Дональд Джон Трамп — официально 47-й президент Соединенных Штатов. Клятву он приносил, положив руку сразу на две Библии — подаренную ему в детстве и ту, на которой присягал Авраам Линкольн.

Как многие и предполагали, на инаугурацию Трамп решил прийти в фиолетовом галстуке. Слияние синего и красного цветов — как символ единения расколотой страны. В своей речи новый президент обещает: наступает «золотой век Америки».



«С этого дня нас будут уважать во всем мире. Я поставлю Америку на первое место. Наш суверенитет будет возрожден, наша безопасность восстановлена», — заявил Трамп.

Сделать это будет не так просто. Рекордный дефицит бюджета, миграционный кризис на границе, конкуренция в вооружениях с Россией и Китаем. Рядовые республиканцы, впрочем, не сомневаются: если кто и может справиться со всеми проблемами, то это Трамп.

«Он здесь для того, чтобы установить безопасность и улучшить национальное состояние, финансовую стабильность, так что все эти вещи очень важны», — заявила Тина, сторонница Трампа.

Трамп сходу заявляет: времени он терять не намерен. В первый же день собирается подписать более двухсот президентских указов. Среди них — введение чрезвычайного положения на границе, отмена «государственной цензуры», признание только двух гендеров — мужского и женского. В очередной раз клянется остановить все войны в мире.

«Мы будем оценивать наш успех не только по выигранным сражениям, но и по войнам, которые мы заканчиваем, и, что, возможно, важнее всего, по войнам, в которые мы никогда не ввяжемся», — сказал Трамп.

Избиратели Трампа, которые собрались в спортивном баре, чтобы следить за инаугурацией, каждое обещание встречают бурным восторгом. Для многих американцев политика сродни спорту. Их любимая команда выиграла, и теперь они празднуют победу. Не стесняются глумиться над соперниками. Здесь — только сторонники республиканцев, продолжают болеть за своих.

Инаугурация — наиболее яркая часть непрекращающегося политического шоу, отдельные элементы которого могут поражать. Как, например, эмоциональная проповедь пастор.

Из-за мороза или, что даже более вероятно, соображений безопасности — церемонию проводили внутри. Впервые за 40 лет. И это — не единственное отступление от традиций.

По Пенсильвания-авеню обычно проходит военный парад. Здесь же проезжает кортеж президентов — старого и нового. В этот раз вся открытая часть инаугурации — под вопросом. Впрочем, тысячи сотрудников полиции и военные все равно стоят в оцеплении.

Трамп и Байден все же проехали вместе в одной машине. До этого мирно встретились в Белом доме и попили чай, как того требует обычай. Впрочем, для уходящего в небытие Джо важным сегодня было другое. В последние минуты своего президентства он помиловал нескольких членов своей семьи — за все преступления, которые они могли совершить с 2014 года. Потом улетел на вертолете.

Сайт Белого дома моментально обновился, стоило только Трампу принести присягу. Теперь там написано: «Америка вернулась».