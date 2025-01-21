Американец и русская как-то зашли в чебуречную: интернациональная пара устроила погром в Москве

Инцидент произошел во время инаугурации Дональда Трампа. Мужчина и женщина поддерживали разных президентов США.

В чебуречной в центре Москвы 44-летний гражданин США и его 31-летняя спутница-россиянка завели политическую дискуссию, распивая спиртное и закусывая чебуреками. В результате перепили и начали проявлять агрессию. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

По информации ТАСС, конфликт случился во время инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Американец высказался в поддержку бывшего лидера страны Джо Байдена, а россиянка же встала на сторону нынешнего главы Белого дома, одержавшего победу на выборах. Гражданин Штатов утверждал, что Байден должен был остаться у власти.

В разгар ссоры пара начала кричать и раскидывала вещи в заведении.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Уполномоченные сотрудники забрали буйных в отдел для выяснения обстоятельств. По факту случившегося проводится проверка.

Американец и его русская подруга были направлены на токсикореанимацию — у обоих, по предварительной информации, было зафиксировано опасное отравление психодислептиками.

Чебуречную пришлось закрыть на время, чтобы устранить последствия. В настоящее время она снова работает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66.