Цель поражена: российские операторы БПЛА уничтожили несколько бронемашин противника
На счету наших FPV-дронов также танк и две самоходные артиллерийские установки.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В зоне спецоперации российские операторы беспилотников поразили несколько бронемашин ВСУ. Наши расчеты FPV-дронов сейчас активно работают на юге ДНР. Во время боевого вылета они обнаружили и уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки.
Кроме того, поддерживая продвижение наших штурмовиков, беспилотники-камикадзе проникли за линию обороны противника. Там им удалось подбить вражеский танк, две боевые бронированные машины и инженерную технику.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате очередного вражеского удара жертв и разрушений нет.
Читайте также
86%
-0.45 105.05
0.19
Нашли ошибку?