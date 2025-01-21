Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

В результате нападения украинских беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области сообщил о 18 уничтоженных БПЛА над регионом

Фото: Ariel Schalit/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных», — написал он.

По словам Богомаза, в результате очередного вражеского удара жертв и разрушений нет.

К слову, на днях ПВО пресекли попытки Украины атаковать Брянскую область с применением реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Смоленской области продолжается атака украинских БПЛА.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ
21 янв
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА
21 янв
Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
20 янв
Силы ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью
20 янв
Дроны ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
20 янв
За ночь силы ПВО РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ
20 янв
Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане
19 янв
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за час над Крымом
18 янв
Три украинских дрона сбиты в небе над Донецком
16 янв
Силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над регионами России
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
Разбросаны по небу: шесть планет оказались этой ночью по одну сторону от Солнца
9:30
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ
9:17
Синдром Плюшкина: в России могут повысить штрафы за антисанитарию в квартирах
9:02
Пока не заразили всю мебель: как быстро избавиться от клопов квартире
8:44
Яблоки или химия: какой состав и запах должен быть у натурального зефира
8:31
Силы ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ над Брянской областью

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Выше головы: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год