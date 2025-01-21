Полностью сгорел: пожар произошел в автобусе с 12 людьми в Башкирии

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Автобус с 12 людьми загорелся на трассе «Урал» в Башкирии

Полностью сгорел: пожар произошел в автобусе с 12 людьми в Башкирии

Фото: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01

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Транспорт следовал по маршруту Махачкала — Уфа.

Частный автобус загорелся на трассе в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Частный автобус „Неоплан“ <…> загорелся в Туймазинском районе, на 1291 километре трассы М5 „Урал“ при следовании по маршруту Махачкала — Уфа», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Горение удалось потушить за 18 минут.

В салоне находились 12 человек: три водителя и девять пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели доставили пассажиров на служебных машинах в ближайшую гостиницу.

На днях пожар произошел в пятиэтажном общежитии в Шадринске Курганской области. В здании загорелись две комнаты. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 51 человека, включая 15 детей. Одна женщина получила травму.

В результате операции были задействованы 28 огнеборцев и восемь единиц техники. Возгорание было ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в здании администрации дагестанского села Унцукуль произошел пожар. Огонь полностью охватил двухэтажное здание и перекинулся на кровлю.

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