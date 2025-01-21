«Важно отстаивать правду»: Путин заявил о недопустимости возрождения фашизма

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Путин: нельзя позволить идеологии фашизма поднять голову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В 2025 году Россия намерена достойно отметить 80-летие Победы во Второй мировой войне.

Нельзя допустить, чтобы идеология фашизма, нацизма и милитаризма снова подняли голову. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Китая Си Цзиньпином.

«Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что в 2025 году Россия намерена достойно отметить 80-летие Победы во Второй мировой войне. Память об этом исторически значимом событии священна для народов РФ и Китая, которые вели кровопролитную борьбу против агрессоров и ценой неисчислимых жертв одолели врага.

Прежде Путин подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества. Его цель — сохранить историческую память, отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и выразить благодарность ветеранам, а также признать подвиг участников специальной военной операции.

Администрация президента должна создать организационный комитет по проведению Года защитника Отечества и определить его состав. Председателем комитета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.

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