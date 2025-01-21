Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Лавров: Трамп первыми решениями показал свои методы достижения целей

Фото, видео: www.globallookpress.com/© IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN

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Политика США остается неизменной независимо от того, кто занимает Белый дом — демократ или республиканец, отметил глава МИД России.

Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из ряда соглашений наглядно демонстрируют, какими методами он намерен продвигать свои интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — сказал он.

По словам Лаврова, политика Вашингтона остается неизменной независимо от того, кто в текущий момент занимает Белый дом — демократ или республиканец. Основная цель заключается в том, чтобы всегда быть сильнее своих конкурентов, отметил министр.

Что касается контактов между Россией и США, то президент РФ Владимир Путин высказывал готовность к переговорам с американским коллегой. Трамп также заявил о своем намерении в ближайшее время встретиться с российским лидером, заключил Лавров.

В ноябре, став избранным президентом США, Трамп заявил, что после официального вступления в должность потребует от БРИКС не создавать свою валюту в качестве замены доллару. Если же страны объединения посмеют ослушаться и все-таки введут свою денежную единицу, то «они столкнутся со 100-процентными тарифами», а также «распрощаются с продажами в замечательную экономику США», пригрозил Трамп.

«Нет никаких шансов на то, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, пусть эти страны найдут другого лоха», — написал политик в собственной соцсети Truth Social.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп после инаугурации подписал первые указы о назначениях в администрацию президента.

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