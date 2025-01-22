Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм
В США Новый Орлеан завалило снегом
Фото, видео: Gerald Herbert/ТАСС; 5-tv.ru
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Такая погода нетипична для субтропической местности.
В Новом Орлеане бушует зимний шторм. О погоде в субтропическом городе сообщает Fox Weather.
«Сильный шторм превратил Новый Орлеан в снежный город. Рекордная сНациональная метеорологическая служба Нового Орлеана сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега по состоянию на 3 часа дня по восточному времени, и предупредила, что хотя снегопад успокоился, он может снова усилиться. свежими хлопьями», — передает телеканал.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега, и предупредила, что снегопад может снова усилиться.
Снежные осадки и морозы — нетипичная для этой местности погода. Национальной метеорологической службой было выпущено первое в истории предупреждение о снежной буре для юго-западной части штата Луизиана и юго-восточной Техаса. В Новом Орлеане уже побит рекорд 1963 года по общему количеству снега, выпавшему к полудню. Тогда в Международном аэропорту имени Луи Армстронга выпало десять сантиметров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США. В Вашингтоне был введен режим ЧС из-за надвигающегося на центральную часть Америки снегопада. Мощное стихийное бедствие уже унесло жизни по меньшей мере четырех граждан и нанесло существенные повреждения инфраструктуре.
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