Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм

Такая погода нетипична для субтропической местности.

В Новом Орлеане бушует зимний шторм. О погоде в субтропическом городе сообщает Fox Weather.

«Сильный шторм превратил Новый Орлеан в снежный город. Рекордная сНациональная метеорологическая служба Нового Орлеана сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега по состоянию на 3 часа дня по восточному времени, и предупредила, что хотя снегопад успокоился, он может снова усилиться. свежими хлопьями», — передает телеканал.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в некоторых частях Нового Орлеана и Батон-Руж выпало до восьми дюймов снега, и предупредила, что снегопад может снова усилиться.

Снежные осадки и морозы — нетипичная для этой местности погода. Национальной метеорологической службой было выпущено первое в истории предупреждение о снежной буре для юго-западной части штата Луизиана и юго-восточной Техаса. В Новом Орлеане уже побит рекорд 1963 года по общему количеству снега, выпавшему к полудню. Тогда в Международном аэропорту имени Луи Армстронга выпало десять сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США. В Вашингтоне был введен режим ЧС из-за надвигающегося на центральную часть Америки снегопада. Мощное стихийное бедствие уже унесло жизни по меньшей мере четырех граждан и нанесло существенные повреждения инфраструктуре.