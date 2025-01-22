Трамп допустил «очень скорый» контакт Путиным и новые санкции против России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 106 0

Трамп: если Россия не пойдет на переговоры по Украине, могут быть новые санкции

Трамп допустил скорые контакты с Путиным и новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США также «изучают вопрос» о продолжении поставок оружия Киеву.

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что санкции против России, вероятно, будут ужесточены в случае, если та откажется от переговоров о прекращении огня. Трансляция шла на YouTube.

«Звучит вероятно», — ответил он на вопрос об ужесточении санкций.

Трамп также отметил, что егобеседа с президентом РФ Владимиром Путиным состоится «очень скоро», необходимо лишь желание российской стороны. Лидер США уверен, что президент* Украины Зеленский стремится к перемирию, однако «для танго требуются двое».

США «изучают вопрос» продолжения поставок оружия Киеву.

«Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас (в США) был компетентный президент, чего не было, война бы не началась», — высказался Трамп о заморозке конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Овечкин оценил слова Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:54
В центре Грозного горит здание рядом с рынком Беркат
3:45
Трамп допустил «очень скорый» контакт Путиным и новые санкции против России
3:26
Болбой потерял сознание из-за жары во время матча Australian Open
3:09
«За всякой гранью»: Захарова сочла лицемерным заявление Шольца о свободе слова
2:49
Стал известен размер долга США перед ООН
2:31
Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм

Сейчас читают

«Диплом аккордеониста»: в РФ медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно
Фаворит принцесс: 120 лет назад родился легендарный кутюрье Кристиан Диор
«Мы ей говорили — хватит»: годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год