«Была ночной жрицей»: Волочкова рассказала о маленькой слабости на Мальдивах

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 233 0

Волочкова: на Мальдивах пила мочегонный отвар и съела торт

«Была ночной жрицей»: Волочкова рассказала о маленькой слабости на Мальдивах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Также она почти не пила алкоголь, предпочитая целебную смесь с дренажным эффектом.

Звезда отечественного балета Анастасия Волочкова объявила, что, отдыхая на Мальдивах почти не употребляла алкоголь, однако не смогла воздержаться от десерта. Дива поделилась проявлениями маленькой слабости с изданием Газета.ру.

Балерина уверяет: ей всегда хочется сладкого. Именно поэтому персонал на острове, где она проживала, порадовали Анастасию небольшим сюрпризом в честь ее 49-летия.

Со слов женщины, они преобразили входную дверь, украсив ее надписями и плакатами, а также подарили небольшой торт со свечкой. Знаменитость полакомилась с большим удовольствием, но съела лишь половину.

«Он [торт] оказался очень легким. Меня Сережа Зверев всегда называет „ночной жрицей“ в таких случаях, ну вот я и была ночной жрицей», — говорит Волочкова.

Балерина посчитала важным уточнить, что на курорте старалась не пить алкоголь. Если и выпивала, то «чуть-чуть». Вместо губительного градуса она предпочла целебную смесь:

«Отвар из имбиря, лайма и лаврового листа. Каждый день в термосе приносили, и я в течение дня его выпивала. Этот напиток тянет воду из организма, он мочегонный», — делится она.

Напомним, что Волочкова проводила время на Мальдивах с 26-летним танцором, которого зовут Марчел. Мужчина принимал участие в шоу звезды «Одержимость». Также он занимается музыкой, его псевдоним — Marcel.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова появилась с кольцом на безымянном пальце.

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