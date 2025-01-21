«Мы пара танцующих людей»: Волочкова появилась с кольцом на безымянном пальце

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Балерина Анастасия Волочкова появилась с кольцом на безымянном пальце

День рождения Волочковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Украшение знаменитость показала на вечеринке в честь своего дня рождения.

Балерина Анастасия Волочкова на вечеринку в честь своего 49-летия пришла с кольцом на безымянном пальце. Об этом пишет информационное агентство URA.RU.

Артистка устроила грандиозный праздник в одном из столичных ресторанов. Поздравить знаменитость пришли ее звездные друзья. Но самым обсуждаемым в этот вечер были не подарки и гости, а кольцо на безымянном пальце правой руки именинницы.

Естественно, что все сразу задумались о предстоящей свадьбе балерины. Нашли даже предполагаемого кандидата в женихи. Им оказался танцор Марчел, с которым Анастасия не так давно отдыхала на Мальдивах.

Однако знаменитость поспешила развеять все слухи - оказалось, что кольцо еще полтора года назад подарил поклонник. А с Марчелом они только дружат.

«Для меня не новость, что любого мужчину, который появляется со мной рядом, всегда мне приписывают в возлюбленные. Я уже не раз говорила, что мы с Марчелом — пара танцующих людей. Мы — друзья, и это великолепно. Надо уметь в этой жизни дружить!» — заявила Анастасия.

Однако свадьбе в ближайшее время все же быть. Только невестой будет не бывшая прима Большого театра, а ее дочь Ариадна, которая пришла на праздник к матери со своим возлюбленным. У молодых людей все серьезно, и торжество по случаю их бракосочетания уже планируется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова высказалась о тюремном сроке бывшего кавалера.

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