«Дети — это классно и приятно»: Артемий Лебедев посоветовал рожать даже 40-летним

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев посоветовал рожать даже 40-летним

«Дети — это классно и приятно»: Лебедев посоветовал рожать и в сорок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По собственному утверждению Артемия Лебедева, он является отцом десяти детей: четырех дочерей и шести сыновей.

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал 40-летним людям не отказываться от идеи стать родителями. Об этом сообщает Lenta.ru.

В одном из выпусков своего проекта, который доступен в социальной сети «ВКонтакте», Лебедев заявил, что в этом возрасте еще можно задуматься о рождении и воспитании детей.

Блогер посоветовал не раздумывать о количестве детей и рожать их в соответствии со своими желаниями.

«Дети — это классно, приятно. У вас есть еще как минимум 20 лет в запасе абсолютно нормальной адекватной молодости, когда вы на своих ногах, чтобы воспитать детей и отправить их во взрослую жизнь», — сказал Артемий.

Лебедев также поделился собственными планами. Несмотря на то, что мужчине в феврале текущего года будет 50 лет, он все еще хочет успеть родить еще пятерых детей. При этом сам он в многочисленных интервью рассказывал, что у него четыре дочки и шесть сыновей.

Но сильно о личной жизни Лебедев распространяться не любит. Бережет от излишнего внимания своих женщин, да и наследников не показывает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Артемий Лебедев пользуется нижним бельем. Мужчина заявлял, что не стирает носки и носит одни трусы пять лет.

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