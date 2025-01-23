Музыкальная композиция играла во время запуска фейерверка.

Фейерверк в честь инаугурации Дональда Трампа сопровождала ария Nessun dorma («Пусть никто не спит»). Это саундтрек к фильму «Цена страха», в нем лидеры России и США спасают мир от ядерной войны. В разговоре с aif.ru политолог Сергей Марков заявил, что такой выбор музыки — вряд ли случайность.

Еще одной интересной деталью стало игристое вино, поданное на церемонии вступления Трампа в должность. Оно имело название «Долина Русской реки», в США его цена начинается от десяти долларов за бутылку.

«Два символа, напоминающих о России в одно время, не кажутся случайными», — сказал Марков.

Картина вышла в 2002 году. В ней сыграли Бен Аффлек и Морган Фриман. Сюжет состоит в том, что из-за действий австрийского неофашиста между Россией и Америкой едва не начинается Третья мировая война. К счастью, ее удается остановить благодаря совместной работе ЦРУ и ФСБ.

Ария Nessun dorma играет в финальной сцене фильма. Она является ключевой: лидеры РФ и США ставят свои подписи на договоре о мирном соглашении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине.