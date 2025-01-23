«Проблем могло бы не быть»: первое интервью Трампа в должности президента США

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Первое интервью президента США после вступления в должность

Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru

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Возможные санкции против России, которыми он ранее пригрозил, могут затронуть энергетический сектор.

Дональд Трамп дал первое интервью в качестве 47-го президента США. Полная версия беседы с ведущим Шоном Хэннити шла на канале «Фокс Ньюс». Ранее эксперты предположили, что много времени Трамп уделит внутренний повестке, к примеру, решению отправить военных на границу с Мексикой. Ждали американцы ответов и на другие вопросы.

«Предстоит много работы. Многих проблем могло бы и не быть. У нас не было бы инфляции, не было бы катастрофы с выводом войск из Афганистана, не было бы нападения на Израиль 7 октября, когда погибли так много людей, и не было бы конфликта на Украине», — заявил американский президент.

CNN тем временем пишет, что возможные санкции против России, которыми ранее пригрозил Трамп, скорее всего затронут энергетический сектор. Одним из вариантов, по словам источников, может быть более жесткое соблюдение существующих ограничений, а также введение вторичных санкций против европейских поставщиков российской нефти и покупателей в Азии.

При этом, как говорят эксперты, у Трампа здесь практически нет пространства для маневра, так как дестабилизация эскорта российской нефти приведет к росту цен, что чревато усилением инфляции внутри самих США.

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