Путин призвал создавать условия для переезда в РФ зарубежных специалистов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

По словам президента, не стоит забывать и про страны СНГ.

Путин призвал создавать условия для переезда в Россию зарубежных специалистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Нужно продолжать создавать условия для переезда в Россию зарубежных специалистов, но при этом нельзя забывать про страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Вместе с МВД нельзя забывать и о странах СНГ, особенно когда речь идет о представителях ключевых этносов РФ, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что это не является основной задачей АСИ, однако он хочет, чтобы агентство участвовало «в выработке критериев для возможных переселенцев». По мнению президента, эти кадры нужны России и ее экономике.

Путин также добавил, что сотрудничество с зарубежными партнерами в области технологий не должно привести к переезду российских инженерных центров за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал увеличить возможности молодежи для самореализации в регионах.

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