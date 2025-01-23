Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о состоянии госпитализированных детей.

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10

Фото: Telegram/ГУ МВД России по Волгоградской области/VOLG_34MVD

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате аварии со школьным автобусом и легковым авто на трассе под Волгоградом травмы получили десять детей. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале областной администрации.

«Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице», — сказал Соболев.

Глава комитета также добавил, что семерых детей, госпитализированных в районную ЦРБ, направили на продолжение лечения в столицу региона. Другие ребята, оказавшиеся в злополучном автобусе в момент ДТП, восстанавливаются дома, врачи навещают их для проведения осмотра.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале написала, что в больницу Волгограда были доставлены семь детей. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам обмудсмена, запланирована телемедицинская консультация со специалистами Российской детской клинической больницы (РДКБ) имени Пирогова.

Авария произошла на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск. Школьный автобус «ПАЗ», в котором находилось около 20 учеников, столкнулся с легковым Hyundai ix35, один ребенок погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru писал о гибели трех человек в страшной аварии в Новосибирской области. Женщина за рулем минивэна не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Собака стала студентом Самарского государственного института культуры
23:58
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10
23:42
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
23:22
Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи
23:05
«Чтобы не сравнивали со мной»: внучка Долиной хочет взять псевдоним
22:49
Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар»

Сейчас читают

Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«Внутреннее сосредоточение»: стилист Байрамов ответил, почему не нужно бояться года Отшельника
«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год