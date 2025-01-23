Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10

В результате аварии со школьным автобусом и легковым авто на трассе под Волгоградом травмы получили десять детей. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале областной администрации.

«Из осмотренных три человека сейчас находятся в Октябрьской ЦРБ. Они требуют дополнительного медицинского наблюдения. Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице», — сказал Соболев.

Глава комитета также добавил, что семерых детей, госпитализированных в районную ЦРБ, направили на продолжение лечения в столицу региона. Другие ребята, оказавшиеся в злополучном автобусе в момент ДТП, восстанавливаются дома, врачи навещают их для проведения осмотра.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале написала, что в больницу Волгограда были доставлены семь детей. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам обмудсмена, запланирована телемедицинская консультация со специалистами Российской детской клинической больницы (РДКБ) имени Пирогова.

Авария произошла на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск. Школьный автобус «ПАЗ», в котором находилось около 20 учеников, столкнулся с легковым Hyundai ix35, один ребенок погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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