Проверки и очереди? Очевидец о ситуации на границе США и Мексики после указа Трампа

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Ситуация на границе США и Мексики после указа Трампа не изменилась

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Michael Ho Wai Lee; 5-tv.ru

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Как сейчас работают автомобильный и пешеходный переходы на КПП в Сан-Исидро?

Ситуация на границе США и Мексики после указа американского президента Дональда Трампа о временном запрещении въезда мигрантов на территорию страны не изменилась. Об этом свидетельствуют кадры с пограничного перехода между Мексикой и США в Сан-Исидро, появившиеся в распоряжении 5-tv.ru.

«Войск нет, спокойно все. Так же проверяют, как и проверяли до этого. То есть ничего того, что не было раньше, нет», — рассказала очевидица по имени Елена.

Она уточнила, что автомобили пропускают по одному после проверки, при этом документы проверяют выборочно. Чтобы пройти границу пешком, нужно отстоять длинную очередь.

Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен. Документ обязывает министерство внутренней безопасности, Минюст и Госдеп принять все необходимые меры для немедленного выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу страны.

При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали массово задерживать нелегальных мигрантов.

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