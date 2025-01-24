«Я счастлива!» — Погребняк и Головинский сыграли свадьбу на острове Маврикий

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Погребняк и Головинский сыграли свадьбу на острове Маврикий

Фото, видео: Instagram*/mariapoga_; 5-tv.ru

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Торжественное бракосочетание блогера и бизнесмена прошло на берегу Индийского океана.

Блогер Мария Погребняк и бизнесмен Игорь Головинский сыграли свадьбу. Кадры бракосочетания, прошедшего на острове Маврикий, звезда соцсетей опубликовала у себя в личном блоге, пообещав поделиться подробностями позднее.

«Я счастливая! Все остальное завтра», — написал она.

Ранее в январе Погребняк сообщала, что уже официально оформила отношения с Головинским в МФЦ, однако впереди еще свадьба на Маврикии. Блогер пояснила, что остров — особенное место для их семьи. Каждый раз, когда они возвращаются в этот чудесный уголок, погружаются в атмосферу любви.

Кроме того, именно в этом райском уголке Погребняк и ее избранник в своем время зачали ребенка. Мальчик появился на свет 5 сентября 2024 года. Его назвали Владимиром. Для Марии это уже четвертый малыш. Первых троих мальчиков она родила от бизнесмена Павла Погребняка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Погребняк вслед за Настей Ивлеевой решила блеснуть своей воцерковленностью и знанием религиозных праздников, но, как и организатор «голой» вечеринки, позорно села в лужу.

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